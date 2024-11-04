https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981789438.html

В ЕС похвалили власти Молдавии за итоги выборов

В ЕС похвалили власти Молдавии за итоги выборов - РИА Новости, 04.11.2024

В ЕС похвалили власти Молдавии за итоги выборов

ЕС одобрил действия властей Молдавии по проведению второго тура президентских выборов, на которых победу одерживает действующая глава государства прозападный... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:44

2024-11-04T13:44

2024-11-04T13:44

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молдавия

брюссель

россия

майя санду

александр стояногло

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. ЕС одобрил действия властей Молдавии по проведению второго тура президентских выборов, на которых победу одерживает действующая глава государства прозападный политик Майя Санду, и обещали в таком случае продолжить финансовую поддержку Кишинева, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии. Примечательно, что ранее Еврокомиссия не стала официально комментировать парламентские выборы в Грузии сразу после подсчета голосов, где победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. В Брюсселе тогда лишь указали на наличие неких "нарушений" и заявили, что подождут официальный отчет международных наблюдателей, "чтобы выработать свою позицию". При этом выборы в Молдавии по какой-то причине потребности в официальном итоговом докладе международных наблюдателей для выработки позиции у еврочиновников не вызвали, и поздравления Санду зазвучали из Брюсселя еще до объявления официальных итогов голосования. "Мы поддерживаем действия молдавских властей по успешному проведению выборов, несмотря на беспрецедентное вмешательство России… Эти гибридные попытки вмешательства были направлены на подрыв демократических институтов страны и ее пути в ЕС", - утверждают в Брюсселе. Там также пообещали продолжить поддерживать страну финансово. "Евросоюз поддерживает безопасность и устойчивость Молдавии, в том числе через Европейский фонд мира и Миссию партнерства Евросоюза. Молдавия стала первой страной, заключившей с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны… ЕС продолжит работу с президентом и властями Молдавии по продвижению дальнейших реформ и укреплению стабильности и процветания страны на ее пути в ЕС, в том числе в рамках недавно объявленного Плана роста для Молдавии (на 1,8 миллиарда евро – ред.)", - указывается в документе. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Александра Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Молдавию прямо перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС и на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения этой страной евроинтеграционного пути. Евросоюз значительно активизировал свою деятельность на молдавском направлении накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжил вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигал безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. При этом собственное вмешательство в избирательный процесс в Молдавии в Брюсселе игнорировали.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, брюссель, россия, майя санду, александр стояногло, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, выборы в молдавии — 2024