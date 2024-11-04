В ЕС похвалили власти Молдавии за итоги выборов
В ЕС похвалили власти Молдавии за итоги выборов, обещали продолжить финподдержку
Выборы президента в Молдавии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. ЕС одобрил действия властей Молдавии по проведению второго тура президентских выборов, на которых победу одерживает действующая глава государства прозападный политик Майя Санду, и обещали в таком случае продолжить финансовую поддержку Кишинева, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.
Примечательно, что ранее Еврокомиссия не стала официально комментировать парламентские выборы в Грузии сразу после подсчета голосов, где победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. В Брюсселе тогда лишь указали на наличие неких "нарушений" и заявили, что подождут официальный отчет международных наблюдателей, "чтобы выработать свою позицию". При этом выборы в Молдавии по какой-то причине потребности в официальном итоговом докладе международных наблюдателей для выработки позиции у еврочиновников не вызвали, и поздравления Санду зазвучали из Брюсселя еще до объявления официальных итогов голосования.
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"Мы поддерживаем действия молдавских властей по успешному проведению выборов, несмотря на беспрецедентное вмешательство России… Эти гибридные попытки вмешательства были направлены на подрыв демократических институтов страны и ее пути в ЕС", - утверждают в Брюсселе.
Там также пообещали продолжить поддерживать страну финансово. "Евросоюз поддерживает безопасность и устойчивость Молдавии, в том числе через Европейский фонд мира и Миссию партнерства Евросоюза. Молдавия стала первой страной, заключившей с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны… ЕС продолжит работу с президентом и властями Молдавии по продвижению дальнейших реформ и укреплению стабильности и процветания страны на ее пути в ЕС, в том числе в рамках недавно объявленного Плана роста для Молдавии (на 1,8 миллиарда евро – ред.)", - указывается в документе.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Александра Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Молдавию прямо перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС и на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения этой страной евроинтеграционного пути.
Евросоюз значительно активизировал свою деятельность на молдавском направлении накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжил вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигал безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. При этом собственное вмешательство в избирательный процесс в Молдавии в Брюсселе игнорировали.
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