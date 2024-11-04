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Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов - РИА Новости, 04.11.2024
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11:15 04.11.2024 (обновлено: 11:19 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773857.html
Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов
Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов - РИА Новости, 04.11.2024
Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов
Второй тур выборов президента Молдавии прошел в спокойной обстановке и без серьезных нарушений, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:15
2024-11-04T11:19
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел в спокойной обстановке и без серьезных нарушений, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%."ЦИК сообщает предварительные итоги выборов президента Молдавии и подтверждает, что выборы состоялись. Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Генеральный инспекторат полиции проинформировал нас о 225 инцидентах", - заявила Караман на брифинге.Она отметила, что у ЦИК будет пять дней, чтобы составить отчет о выборах и предоставить его конституционному суду. Караман уточнила, что к 11.00 мск обработаны все протоколы с обычных участков, остались три участка, получавшие голоса по почте.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981772387.html
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молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов

Глава ЦИК Молдавии: второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел в спокойной обстановке и без серьезных нарушений, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
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"ЦИК сообщает предварительные итоги выборов президента Молдавии и подтверждает, что выборы состоялись. Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Генеральный инспекторат полиции проинформировал нас о 225 инцидентах", - заявила Караман на брифинге.
Она отметила, что у ЦИК будет пять дней, чтобы составить отчет о выборах и предоставить его конституционному суду. Караман уточнила, что к 11.00 мск обработаны все протоколы с обычных участков, остались три участка, получавшие голоса по почте.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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