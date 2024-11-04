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Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов - РИА Новости, 04.11.2024
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10:53 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981772387.html
Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов
Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов - РИА Новости, 04.11.2024
Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов
Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:53
2024-11-04T10:53
в мире
молдавия
китай
майя санду
мао нин
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Молдова является дружественным партнером Китая, и КНР всегда уважала выбор молдавского народа", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать состоявшиеся в Молдавии выборы президента. По ее словам, "Китай искренне надеется на процветание и стабильность в Молдове, мы готовы сотрудничать с Молдовой для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений". В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%.
https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981769852.html
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в мире, молдавия, китай, майя санду, мао нин, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Китай, Майя Санду, Мао Нин, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов

Китай уважает выбор народа Молдавии и надеется на процветание в стране

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Молдова является дружественным партнером Китая, и КНР всегда уважала выбор молдавского народа", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать состоявшиеся в Молдавии выборы президента.
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик
Вчера, 10:50
По ее словам, "Китай искренне надеется на процветание и стабильность в Молдове, мы готовы сотрудничать с Молдовой для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений".
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Вчера, 10:15
 
В миреМолдавияКитайМайя СандуМао НинАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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