https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981772387.html

Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов

Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов - РИА Новости, 04.11.2024

Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов

Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:53

2024-11-04T10:53

2024-11-04T10:53

в мире

молдавия

китай

майя санду

мао нин

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Молдова является дружественным партнером Китая, и КНР всегда уважала выбор молдавского народа", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать состоявшиеся в Молдавии выборы президента. По ее словам, "Китай искренне надеется на процветание и стабильность в Молдове, мы готовы сотрудничать с Молдовой для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений". В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%.

https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html

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молдавия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, китай, майя санду, мао нин, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024