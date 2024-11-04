Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов
Китай уважает выбор народа Молдавии и надеется на процветание в стране
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Молдова является дружественным партнером Китая, и КНР всегда уважала выбор молдавского народа", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать состоявшиеся в Молдавии выборы президента.
По ее словам, "Китай искренне надеется на процветание и стабильность в Молдове, мы готовы сотрудничать с Молдовой для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений".
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%.