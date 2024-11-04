Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент Румынии Йоханнис поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой на выборах главы Молдавии, назвал это событие историческим.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,36% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
"Поздравляем Майю Санду с зарегистрированной исторической победой! Румынский народ вместе с гражданами Республики Молдова в этом успехе, который необратимо закрепляет судьбу страны в европейской семье", - написал Йоханнис в соцсети X.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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