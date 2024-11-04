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Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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10:48 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981771625.html
Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой на выборах главы Молдавии, назвал это событие историческим. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:48
2024-11-04T10:48
в мире
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майя санду
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александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой на выборах главы Молдавии, назвал это событие историческим. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,36% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%. "Поздравляем Майю Санду с зарегистрированной исторической победой! Румынский народ вместе с гражданами Республики Молдова в этом успехе, который необратимо закрепляет судьбу страны в европейской семье", - написал Йоханнис в соцсети X. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981760108.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, клаус йоханнис, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, румыния
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Клаус Йоханнис, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024, Румыния
Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент Румынии Йоханнис поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой на выборах главы Молдавии, назвал это событие историческим.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,36% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах
Вчера, 08:14
"Поздравляем Майю Санду с зарегистрированной исторической победой! Румынский народ вместе с гражданами Республики Молдова в этом успехе, который необратимо закрепляет судьбу страны в европейской семье", - написал Йоханнис в соцсети X.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Вчера, 08:45
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуКлаус ЙоханнисАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024Румыния
 
 
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