https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html

Десятки тысяч граждан Молдавии лишились права голоса, считает политолог

Десятки тысяч граждан Молдавии лишились права голоса, считает политолог - РИА Новости, 04.11.2024

Десятки тысяч граждан Молдавии лишились права голоса, считает политолог

Десятки тысяч граждан Молдавии незаконно были лишены права голоса, считает молдавский политолог, один из лидеров оппозиционной партии "Гражданский Конгресс"... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T05:14

2024-11-04T05:14

2024-11-04T05:14

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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Десятки тысяч граждан Молдавии незаконно были лишены права голоса, считает молдавский политолог, один из лидеров оппозиционной партии "Гражданский Конгресс" Зураб Тодуа, комментируя результаты голосования второго тура президентских выборов в стране. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду 48,81%. "У кандидата от власти были идеальные условия. И при этом получить такой результат внутри страны — это надо было феноменально разочаровать людей. На самом деле — это поражение власти! Особенно если вспомнить первый тур, референдум, второй тур, заминированные мосты, ахинею про 100 тыс. купленных, и прочее. При этом надо помнить, что десятки тысяч граждан были необоснованно и незаконно лишены права голоса! Исход выборов "решат" голоса диаспоры. Но сколько из них реальных, а сколько "нарисованных"? Это большой вопрос. Тогда о какой легитимности главы государства можно говорить в таком случае?", - написал Тодуа в своем блоге. Первый тур президентских выборов прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России было открыто всего два участка с 10 тысячами бюллетеней, хотя там проживает более полумиллиона граждан Молдавии. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, действовали 60 участков, в США на 90 тысяч граждан выделили 17 участков и возможность голосования по почте. Согласно итогам первого тура, Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. В ночь на 21 октября президент Молдавии заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что в республику извне якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". По стране прокатилась череда обысков и аресты сторонников оппозиции. Доказательств о подкупе избирателей власти так и не представили.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981746430.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981747271.html

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молдавия, румыния, россия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, в мире