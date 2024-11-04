https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749911.html

В Молдавии разошлись в данных по нарушениям на президентских выборах

В Молдавии разошлись в данных по нарушениям на президентских выборах - РИА Новости, 04.11.2024

В Молдавии разошлись в данных по нарушениям на президентских выборах

Полиция и независимые наблюдатели в Молдавии приводят разные данные по нарушениям, зафиксированным во время второго тура президентских выборов, передает... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T03:11

2024-11-04T03:11

2024-11-04T03:11

молдавия

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция и независимые наблюдатели в Молдавии приводят разные данные по нарушениям, зафиксированным во время второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. По данным Генерального инспектората полиции, было зарегистрировано 225 нарушений. Согласно отчету молдавской общественной организации Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, было получено более 1000 сигналов о нарушениях, а подтвержденные инциденты составляют примерно 9.68% от общего количества сообщений. "Командой обработано 1064 сообщения о нарушениях на выборах, из них 103 подтверждены как инциденты", — говорится в распространенном для СМИ заявлении организации. Больше всего зафиксировано случаев нарушения тайны голосования — 46, включая фотографирование бюллетеней и демонстрацию бюллетеня с отмеченным кандидатом. Кроме того, 24 инцидента связаны с нарушениями организации выборов, такими как неправильное хранение бюллетеней, прерывание видеонаблюдения, неполадки в информационной системе SIAS Alegeri и недочёты в избирательных списках. В восьми случаях было зафиксировано присутствие посторонних лиц на участках или в радиусе 100 метров от них, а также случаи группового голосования. Среди других инцидентов также отмечены размещение агитационных материалов и баннеров вблизи участков, организованная перевозка избирателей, запугивание наблюдателей и членов избирательных комиссий, а также повреждение пломб на урнах для голосования. На день выборов Promo-LEX направила по одному наблюдателю на 614 избирательных участков и задействовала 89 мобильных групп для контроля за избирательным процессом. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%. Санду заявила о своей победе на выборах.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html

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молдавия, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, в мире