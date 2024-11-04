https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981746430.html

Эксперт спрогнозировал мрачное будущее Молдавии после выборов президента

Эксперт спрогнозировал мрачное будущее Молдавии после выборов президента - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт спрогнозировал мрачное будущее Молдавии после выборов президента

Выборы президента Молдавии так сильно раскололи общество, что президент не сможет урегулировать ситуацию, и страну ждет четыре года конфликтов, роста... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:37

2024-11-04T01:37

2024-11-04T12:09

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

в мире

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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Выборы президента Молдавии так сильно раскололи общество, что президент не сможет урегулировать ситуацию, и страну ждет четыре года конфликтов, роста преступности, обнищания и оттока населения, заявил директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский."Власть проиграла в стране, <...> выборы показали, что политики разделили наше общество. Наше государство крайне расколото — и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим. Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания", — заявил Лисневский в эфире телеканала GRT.По его словам, повторяется сценарий референдума, который и так расколол общество на сторонников и противников евроинтеграции почти пополам."Добавьте сюда миграцию — в следующем году за границей будут рождаться больше молдаван, чем в Молдавии. Не знаю, насколько большую работу придется провести следующему президенту, чтобы объединить общество", — отметил эксперт.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. После обработки 96,76% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 53,3% голосов, у Стояногло — 46,62% голосов.

https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

https://ria.ru/20241103/moskva-1981736427.html

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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, в мире