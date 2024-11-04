https://ria.ru/20241104/moldavija-1981798432.html

Победа Санду лишает Молдавию шанса на лучшее будущее, заявил эксперт

Победа Санду лишает Молдавию шанса на лучшее будущее, заявил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024

Победа Санду лишает Молдавию шанса на лучшее будущее, заявил эксперт

Голоса молдаван, живущих за рубежом, принесли победу Майе Санду на выборах президента, но из-за этого усилился раскол общества внутри страны, лишая республику... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:10

2024-11-04T15:10

2024-11-04T15:10

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александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Голоса молдаван, живущих за рубежом, принесли победу Майе Санду на выборах президента, но из-за этого усилился раскол общества внутри страны, лишая республику шанса на лучшее будущее, считает бывший замминистра юстиции Николай Ешану. После обработки ЦИК 99,86% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,41% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,59%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "Я прошу от всего сердца задуматься о том, какого будущего мы хотим. Выгоды, полученные от диаспоры, - это краткосрочные выгоды, но долгосрочные потери. В таких случаях общество остается глубоко разделенным. Что влечет не только сохранение бедности в настоящем, но и лишает нас шанса на лучшее будущее", - написал Ешану на своей странице в соцсети Facebook*. Он призвал сторонников Санду представить на минуту, что чувствовала бы Санду, если бы она проиграла выборы из-за голосов представителей молдавской диаспоры, живущей в России. Также себя чувствует большая часть жителей Молдавии, чей фаворит проиграл из-за молдаван, живущих в странах Запада. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024