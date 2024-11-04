https://ria.ru/20241104/moldavija-1981785601.html

Санду победила за счет диаспоры, считает политолог

Санду победила за счет диаспоры, считает политолог - РИА Новости, 04.11.2024

Санду победила за счет диаспоры, считает политолог

Баллотировавшаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", выиграла выборы только за... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:02

2024-11-04T13:02

2024-11-04T13:02

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молдавия

россия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Баллотировавшаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", выиграла выборы только за счет голосов из-за рубежа, у жителей республики фактически украли победу, поскольку внутри страны предпочтение отдали экс-генпрокурору, уволенному режимом Санду, выходцу из Гагаузии, кандидату от оппозиционной Партии социалистов Александру Стояногло, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "У жителей Молдовы фактически украли победу. Потому что победа Майи Санду досталась в основном благодаря голосам диаспоры. Внутри страны одержал победу Стояногло. То есть фактически диаспора выбрала себе президента, и это очень усугубило раскол в молдавском обществе, поскольку общество будет расколото еще больше, чем после так называемого еврореферендума (референдума о евроинтеграции Молдавии – ред.). Так как это не нормальное явление, когда ты в стране проиграл и будешь ее управлять. Но такова, к сожалению, молдавская реальность", - сказал Кориненко. По его мнению, власть находится уже в состоянии полураспада, потому что так или иначе все произошедшие события приведут к глобальному в молдавском масштабе переформатированию политического поля. "У нас на левом фланге появился Стояногло - яркий лидер, человек, который политикой занимается буквально последние 3-4 месяца, и уже такой результат. Он отодвинул на задний план очень многих лидеров и фактически стал политиком номер два в стране, вокруг которого в принципе сейчас начнут объединяться оппозиционные силы", - заметил он. При этом политолог подчеркнул, что под оппозиционными силами он имеет в виду гражданское общество, которое недовольно режимом Санду, но не молдавских политических лидеров, у которых "опять не хватит духа, чтобы объединиться вокруг Стояногло". "С юридической точки зрения выборы являются полностью законными. Но они 100% несправедливые. Потому что диаспора фактически выбрала президента тем людям, которые здесь живут, которые ощущают на себе реформы госпожи Санду, которые каждый день сталкиваются с трудностями, с высокими платежками, с инфляцией, ростом цен, но при этом сама диаспора явно не собирается сюда возвращаться", - отметил Кориненко. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981778653.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024