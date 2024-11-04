Митрополит Молдавии поздравил Санду с переизбранием на второй срок
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир поздравил Санду с переизбранием
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир направил поздравительное послание Майе Санду по случаю её переизбрания на второй президентский срок.
По итогам обработки 100% протоколов ЦИК, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, поддержанная прозападной партией "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, тогда как её оппонент, бывший генпрокурор и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, получил 44,67%. Отмечается, что внутри страны Санду уступила, и победу ей обеспечили голоса избирателей из диаспоры.
Митрополит Владимир в своём обращении пожелал Санду мудрости, уравновешенности и божьего благословения. Он выразил уважение к выбору народа и надежду на то, что её новый мандат будет наполнен духом единства и уважения к духовным и традиционным ценностям.
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"Мы хотим верить, что новые этапы управления будут способствовать миру, стабильности и процветанию нашей страны", — говорится в послании митрополита Владимира, опубликованном на сайте Митрополии.
Ранее с победой Санду также поздравил митрополит Бессарабской митрополии Петр, пожелав ей "достойно нести крест служения народу".
Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.