https://ria.ru/20241104/mishustin-1981819505.html

В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства

В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024

В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства

Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства в Минске 5 ноября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уделят... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:13

2024-11-04T18:13

2024-11-04T18:13

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства в Минске 5 ноября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уделят внимание вопросам реформирования СМИ, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Отдельное внимание будет уделено вопросам реформирования СМИ Союзного государства и разработки стратегии формирования единого информационного пространства этого интеграционного объединения", - сообщили в правительстве РФ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник ранее сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача внести "новое дыхание" в освещение жизни Союзного государства.

https://ria.ru/20241101/mezentsev-1981299758.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, михаил мишустин