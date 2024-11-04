https://ria.ru/20241104/mishustin-1981819505.html
В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства
В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024
В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства
Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства в Минске 5 ноября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уделят... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:13
2024-11-04T18:13
2024-11-04T18:13
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства в Минске 5 ноября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уделят внимание вопросам реформирования СМИ, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Отдельное внимание будет уделено вопросам реформирования СМИ Союзного государства и разработки стратегии формирования единого информационного пространства этого интеграционного объединения", - сообщили в правительстве РФ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник ранее сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача внести "новое дыхание" в освещение жизни Союзного государства.
https://ria.ru/20241101/mezentsev-1981299758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин
В Минске обсудят вопросы реформирования СМИ Союзного государства
Мишустин на заседании Совмина Союзного государства обсудит реформирование СМИ