https://ria.ru/20241104/minsk-1981818564.html

В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы

В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.11.2024

В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы

Совет министров Союзного государства рассмотрит в ходе заседания в Минске план совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:08

2024-11-04T18:08

2024-11-04T18:09

россия

минск

белоруссия

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135924/15/1359241570_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_830a7165208ccc1a941f9f408b5ec4eb.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства рассмотрит в ходе заседания в Минске план совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник с рабочей поездкой посетит Белоруссию, где состоится заседание Совета министров Союзного государства. "Совмин обсудит также план организации и проведения мероприятий Союзного государства по совместному празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в аппарате правительства РФ накануне рабочей поездки Мишустина.

https://ria.ru/20241104/belorussiya-1981818158.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, минск, белоруссия, михаил мишустин, в мире