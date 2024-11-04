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В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.11.2024
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18:08 04.11.2024 (обновлено: 18:09 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/minsk-1981818564.html
В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы
В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.11.2024
В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы
Совет министров Союзного государства рассмотрит в ходе заседания в Минске план совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:08
2024-11-04T18:09
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минск
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства рассмотрит в ходе заседания в Минске план совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник с рабочей поездкой посетит Белоруссию, где состоится заседание Совета министров Союзного государства. "Совмин обсудит также план организации и проведения мероприятий Союзного государства по совместному празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в аппарате правительства РФ накануне рабочей поездки Мишустина.
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россия, минск, белоруссия, михаил мишустин, в мире
Россия, Минск, Белоруссия, Михаил Мишустин, В мире
В Минске на заседании обсудят празднование 80-летия Победы

Совмин Союзного государства обсудит в Минске план празднования 80-летия Победы

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства рассмотрит в ходе заседания в Минске план совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник с рабочей поездкой посетит Белоруссию, где состоится заседание Совета министров Союзного государства.
"Совмин обсудит также план организации и проведения мероприятий Союзного государства по совместному празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в аппарате правительства РФ накануне рабочей поездки Мишустина.
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