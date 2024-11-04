https://ria.ru/20241104/minoborony-1981787293.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре БМП Bradley производства США,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:19

2024-11-04T13:19

2024-11-04T13:30

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре БМП Bradley производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП Bradley производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", 23 автомобиля и одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29 600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241104/razvedchik-1981786771.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире