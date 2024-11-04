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Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои" - РИА Новости, 04.11.2024
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14:29 04.11.2024 (обновлено: 17:19 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои" - РИА Новости, 04.11.2024
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Североатлантический альянс намерен вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:29
2024-11-04T17:19
россия
вашингтон (штат)
южно-китайское море
сергей лавров
нато
в мире
политика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс намерен вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".&quot;В июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот &quot;оборонительный&quot; альянс вознамерился вести эти вот оборонительные бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов&quot;, — рассказал министр.Лавров отметил, что все здравомыслящие наблюдатели осознают, что такие действия альянса ведут в никуда. Как объяснил дипломат, США хотят усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь надавить на Россию и ее союзников.Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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россия, вашингтон (штат), южно-китайское море, сергей лавров, нато, в мире, политика
Россия, Вашингтон (штат), Южно-Китайское море, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Политика
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"

Лавров: НАТО планирует вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс намерен вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".
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"В июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот "оборонительный" альянс вознамерился вести эти вот оборонительные бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов", — рассказал министр.

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Лавров отметил, что все здравомыслящие наблюдатели осознают, что такие действия альянса ведут в никуда. Как объяснил дипломат, США хотят усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь надавить на Россию и ее союзников.
Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.
РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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