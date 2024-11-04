https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои" - РИА Новости, 04.11.2024
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Североатлантический альянс намерен вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:29
2024-11-04T14:29
2024-11-04T17:19
россия
вашингтон (штат)
южно-китайское море
сергей лавров
нато
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс намерен вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее"."В июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот "оборонительный" альянс вознамерился вести эти вот оборонительные бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов", — рассказал министр.Лавров отметил, что все здравомыслящие наблюдатели осознают, что такие действия альянса ведут в никуда. Как объяснил дипломат, США хотят усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь надавить на Россию и ее союзников.Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html
https://ria.ru/20241104/express-1981790256.html
россия
вашингтон (штат)
южно-китайское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), южно-китайское море, сергей лавров, нато, в мире, политика
Россия, Вашингтон (штат), Южно-Китайское море, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Политика
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Лавров: НАТО планирует вести оборонительные бои в Азиатско-Тихоокеанском регионе