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Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью - РИА Новости, 04.11.2024
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12:06 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981779032.html
Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью
Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью - РИА Новости, 04.11.2024
Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью
Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:06
2024-11-04T12:06
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать в контексте украинского кризиса по вопросу территориальной целостности и права наций на самоопределение. Лавров напомнил, что Запад при полной поддержке Секретариата ООН требует "восстановить Украину" в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и серию резолюций. "Вроде бы все совпадает: и в Уставе есть такое положении, и в резолюции Генеральной Ассамблеи. Но часть правды - это хуже, чем ложь. Потому что в Уставе ООН, до того, как там упомянута территориальная целостность, содержится признание права наций на самоопределение, которое послужило основой величайшего в последней истории процесса - процесса деколонизации", - сказал Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия. Он добавил, что среди резолюций ГА ООН был документ в том числе об уважении территориальной целостности тех государств, которые уважают право наций на самоопределение и поэтому обладают правительством, которое представляет всех. "Поэтому генеральному секретарю нужно своего официального представителя как-то так настроить на более внятное изложение, толкование международного права секретариатом ООН. Ну и, конечно, Устав ООН надо читать полностью, а не только ту часть, которую тебе сегодня в данном конфликте хочется обязательно акцентировать", - отметил Лавров. По его словам, генсек ООН Гутерреш "вспомнил" об угрозе интернационализации украинского кризиса спустя почти три года. "Об интернационализации генеральный секретарь вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле. Факты давно уже были приведены многократно... Конечно, мы все хотим руководствоваться Уставом ООН, к чему призывает генеральный секретарь, и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20241103/ustav-1981632233.html
https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975255262.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью

Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации не частями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать в контексте украинского кризиса по вопросу территориальной целостности и права наций на самоопределение.
Лавров напомнил, что Запад при полной поддержке Секретариата ООН требует "восстановить Украину" в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и серию резолюций.
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"Вроде бы все совпадает: и в Уставе есть такое положении, и в резолюции Генеральной Ассамблеи. Но часть правды - это хуже, чем ложь. Потому что в Уставе ООН, до того, как там упомянута территориальная целостность, содержится признание права наций на самоопределение, которое послужило основой величайшего в последней истории процесса - процесса деколонизации", - сказал Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Он добавил, что среди резолюций ГА ООН был документ в том числе об уважении территориальной целостности тех государств, которые уважают право наций на самоопределение и поэтому обладают правительством, которое представляет всех.
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"Поэтому генеральному секретарю нужно своего официального представителя как-то так настроить на более внятное изложение, толкование международного права секретариатом ООН. Ну и, конечно, Устав ООН надо читать полностью, а не только ту часть, которую тебе сегодня в данном конфликте хочется обязательно акцентировать", - отметил Лавров.
По его словам, генсек ООН Гутерреш "вспомнил" об угрозе интернационализации украинского кризиса спустя почти три года.
"Об интернационализации генеральный секретарь вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле. Факты давно уже были приведены многократно... Конечно, мы все хотим руководствоваться Уставом ООН, к чему призывает генеральный секретарь, и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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