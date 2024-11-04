https://ria.ru/20241104/kurskaya-1981788528.html

ВС России ударили по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье

ВС России ударили по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.11.2024

ВС России ударили по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:37

2024-11-04T13:37

2024-11-04T13:37

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в семи районах сосредоточения в Сумской области.

https://ria.ru/20241104/razvedchik-1981786771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность