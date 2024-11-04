https://ria.ru/20241104/krymskiy_most-1981743297.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 04.11.2024
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:39
2024-11-04T00:39
2024-11-04T00:39
специальная военная операция на украине
крымский мост
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено