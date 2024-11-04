https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html

В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка

В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка - РИА Новости, 04.11.2024

В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка

На массиве Бойка в Крыму спасли группу туристов, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:34

2024-11-04T10:34

2024-11-04T15:29

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. На массиве Бойка в Крыму спасли группу туристов, сообщили в ГУ МЧС по республике. "Спасена группа туристов на горе Бойко. Пять человек попросили помощи у спасателей на горе Бойко в Бахчисарайском районе. Молодые люди сбились с тропы с наступлением темного времени суток и не смогли самостоятельно выйти", — рассказали в пресс-службе. Спасатели прочесали горно-лесную территорию пешим ходом и на машинах. С туристами установили мобильную связь и проинструктировали их. Затем группу нашли и доставили на автомобилях повышенной проходимости к ближайшему населенному пункту — селу Соколиное. Горный массив Бойка — гора в юго-западной части Крыма, относится к главной горной гряде. У нее выделяются пять вершин с высотами более километра над уровнем моря. На одной из них — вершине Сотира — сохранились остатки раннего средневекового храма Христа Спасителя.

https://ria.ru/20241030/novorossijsk-1980997680.html

https://ria.ru/20241013/magadan-1977833143.html

республика крым

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, новости - туризм