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В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка - РИА Новости, 04.11.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:34 04.11.2024 (обновлено: 15:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html
В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка
В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка - РИА Новости, 04.11.2024
В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка
На массиве Бойка в Крыму спасли группу туристов, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:34
2024-11-04T15:29
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. На массиве Бойка в Крыму спасли группу туристов, сообщили в ГУ МЧС по республике. "Спасена группа туристов на горе Бойко. Пять человек попросили помощи у спасателей на горе Бойко в Бахчисарайском районе. Молодые люди сбились с тропы с наступлением темного времени суток и не смогли самостоятельно выйти", — рассказали в пресс-службе. Спасатели прочесали горно-лесную территорию пешим ходом и на машинах. С туристами установили мобильную связь и проинструктировали их. Затем группу нашли и доставили на автомобилях повышенной проходимости к ближайшему населенному пункту — селу Соколиное. Горный массив Бойка — гора в юго-западной части Крыма, относится к главной горной гряде. У нее выделяются пять вершин с высотами более километра над уровнем моря. На одной из них — вершине Сотира — сохранились остатки раннего средневекового храма Христа Спасителя.
https://ria.ru/20241030/novorossijsk-1980997680.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, новости - туризм
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Новости - Туризм
В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка

В Крыму спасли группу из пяти туристов, заблудившихся на массиве Бойка

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым Спасена группа туристов на горе Бойко в Крыму
Спасена группа туристов на горе Бойко в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Спасена группа туристов на горе Бойко в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. На массиве Бойка в Крыму спасли группу туристов, сообщили в ГУ МЧС по республике.
"Спасена группа туристов на горе Бойко. Пять человек попросили помощи у спасателей на горе Бойко в Бахчисарайском районе. Молодые люди сбились с тропы с наступлением темного времени суток и не смогли самостоятельно выйти", — рассказали в пресс-службе.
Спасатели в Новороссийске достали кота, запутавшегося в проводах на электрощите в подъезде многоэтажки - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах
30 октября, 19:08
Спасатели прочесали горно-лесную территорию пешим ходом и на машинах. С туристами установили мобильную связь и проинструктировали их. Затем группу нашли и доставили на автомобилях повышенной проходимости к ближайшему населенному пункту — селу Соколиное.
Горный массив Бойка — гора в юго-западной части Крыма, относится к главной горной гряде. У нее выделяются пять вершин с высотами более километра над уровнем моря. На одной из них — вершине Сотира — сохранились остатки раннего средневекового храма Христа Спасителя.
Один из туристов, эвакуированный в полуострова Старицкого - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов
13 октября, 14:58
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымНовости - Туризм
 
 
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