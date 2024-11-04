https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html

В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев

В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев - РИА Новости, 04.11.2024

В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев

Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:29

2024-11-04T20:29

2024-11-04T20:32

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. "Специалисты городской Службы спасения убирают с улиц краевого центра деревья, поваленные сильным ветром. Со 2 ноября распилили и вывезли 13 деревьев. Сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ "Новый Горизонт", - говорится в сообщении. Как уточняют местные власти, место по периметру фасадной части здания огородили, работы проведут во вторник в светлое время суток. Кроме того, в понедельник в Краснодаре из-за начавшегося сильного дождя зафиксировано несколько участков локальных подтоплений, задействована водооткачивающая техника.

https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html

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происшествия, краснодар, россия