Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 04.11.2024 (обновлено: 20:32 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев - РИА Новости, 04.11.2024
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:29
2024-11-04T20:32
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. "Специалисты городской Службы спасения убирают с улиц краевого центра деревья, поваленные сильным ветром. Со 2 ноября распилили и вывезли 13 деревьев. Сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ "Новый Горизонт", - говорится в сообщении. Как уточняют местные власти, место по периметру фасадной части здания огородили, работы проведут во вторник в светлое время суток. Кроме того, в понедельник в Краснодаре из-за начавшегося сильного дождя зафиксировано несколько участков локальных подтоплений, задействована водооткачивающая техника.
https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев

В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев, повреждена вывеска ТРЦ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы.
"Специалисты городской Службы спасения убирают с улиц краевого центра деревья, поваленные сильным ветром. Со 2 ноября распилили и вывезли 13 деревьев. Сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ "Новый Горизонт", - говорится в сообщении.
Как уточняют местные власти, место по периметру фасадной части здания огородили, работы проведут во вторник в светлое время суток.
Кроме того, в понедельник в Краснодаре из-за начавшегося сильного дождя зафиксировано несколько участков локальных подтоплений, задействована водооткачивающая техника.
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек
1 ноября, 19:31
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала