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В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев - РИА Новости, 04.11.2024
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:29
2024-11-04T20:29
2024-11-04T20:32
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Тринадцать деревьев были повалены в Краснодаре из-за сильного ветра, повреждена вывеска торгово-развлекательного центра, сообщили в мэрии краевой столицы. "Специалисты городской Службы спасения убирают с улиц краевого центра деревья, поваленные сильным ветром. Со 2 ноября распилили и вывезли 13 деревьев. Сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ "Новый Горизонт", - говорится в сообщении. Как уточняют местные власти, место по периметру фасадной части здания огородили, работы проведут во вторник в светлое время суток. Кроме того, в понедельник в Краснодаре из-за начавшегося сильного дождя зафиксировано несколько участков локальных подтоплений, задействована водооткачивающая техника.
https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев, повреждена вывеска ТРЦ