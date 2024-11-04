https://ria.ru/20241104/korol_ispanii-1981749631.html

Король Испании выступил с заявлением после того, как его забросали грязью

Король Испании выступил с заявлением после того, как его забросали грязью - РИА Новости, 04.11.2024

Король Испании выступил с заявлением после того, как его забросали грязью

Король Испании Филипп VI призвал понять злость и отчаяние людей из районов автономного сообщества Валенсия, пострадавших от наводнений, после того как во время... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T03:05

2024-11-04T03:05

2024-11-04T09:53

испания

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Король Испании Филипп VI призвал понять злость и отчаяние людей из районов автономного сообщества Валенсия, пострадавших от наводнений, после того как во время посещения Валенсии его пытались забросать грязью.В ходе посещения объединенного центра по координации автономного сообщества Валенсия монарх выразил благодарность всем, кто участвует в спасательных работах. По его словам, власти должны дать пострадавшим надежду на разрешение ситуации с наводнениями, и гарантировать, что государство будет участвовать в решении проблемы "во всей своей полноте"."Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось (в результате наводнений. — Прим. ред.)", — заявил король на видео, которое опубликовано в соцсети X королевского дома Испании.Инцидент с Филиппом VI и его супругой Летисией произошел в воскресенье. По данным телеканала TVE, королевская чета прибыла в Валенсию, чтобы посетить Пайпорту и Чиву — два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Монархи отправились в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.Собравшиеся там жители пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя их "убийцами". Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми.При этом после инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.Некоторые известные личности и политики в Испании выразили свое недовольство действиями во время наводнений как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.При этом, как сообщалось, правительство Испании привлечет еще пять тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительные пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.Двадцать девятого октября мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто свыше 60 дорог.

https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html

https://ria.ru/20241103/valensija-1981719674.html

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981178802.html

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Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек. 2024-11-04T03:05 true PT1M35S

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испания, валенсия (область), мадрид, наводнения в испании, в мире