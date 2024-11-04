https://ria.ru/20241104/kndr-1981804541.html

КНДР возвела на границе противотанковые районы и земляные валы, пишут СМИ

КНДР возвела на границе противотанковые районы и земляные валы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024

КНДР возвела на границе противотанковые районы и земляные валы, пишут СМИ

КНДР возвела на месте бывших автомобильных магистралей и железнодорожных линий, соединявших ее с Южной Кореей, противотанковые районы и земляные валы высотой до РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:48

2024-11-04T15:48

2024-11-04T15:49

в мире

южная корея

корейский полуостров

пхеньян

ким чен ын

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. КНДР возвела на месте бывших автомобильных магистралей и железнодорожных линий, соединявших ее с Южной Кореей, противотанковые районы и земляные валы высотой до 11 метров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. "Как сообщило 4 ноября Объединенное командование начальников штабов, Северная Корея после подрыва 15 октября линий Тонхэ и Кёный (на восточном и западном побережье Корейского полуострова - ред.) до 1 ноября продолжала в данных точках работы с привлечением тяжелой техники и до 300-400 человек ежедневно. В результате этих работ на линиях Тонхэ и Кёный появились противотанковые районы, представляющие собой рвы для предотвращения перемещения танков, а также земляные насыпи (земляные валы)", - пишет агентство. По данным южнокорейских военных, противотанковый район на ветке Тонхэ создан на отрезке шириной 160 и длиной десять метров. Глубина рвов достигает пяти метров, а возведенная на севере района насыпь имеет высоту 11 метров. Противотанковый район на западной ветке Кёный имеет схожие размеры, но глубина рвов чуть меньше - порядка трех метров. Как передает агентство, на обоих земляных валах была замечена высадка деревьев, а на пике восточного вала был временно размещен флаг КНДР, который после фотографирования сразу сняли. По мнению южнокорейских военных, данные сооружения "не представляют практической ценности" и являются "демонстративным шоу с целью обозначить, что это их земля". Кроме того, в случае начала военных действий земляные валы могут быть использованы для засыпания рвов, чтобы в считаные часы обеспечить возможность продвижения на юг. Ранее северокорейское агентство ЦТАК передавало, что генеральный штаб Корейской народной армии в рамках поэтапных работ по разделению территорий, находящихся под контролем Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея, принял меры для полного разрыва сообщения по автомобильным и железным дорогам в восточном и западном районах южной границы со стороны КНДР. Северокорейской стороной были подорваны два участка транспортных путей длиной в 60 метров на восточном и западном побережьях Корейского полуострова. Представитель министерства обороны КНДР сообщил агентству, что в дальнейшем военные примут меры по возведению фортификационных сооружений в местах разрыва транспортного сообщения. Вскоре после этого лидер КНДР Ким Чен Ын назвал разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей последним предупреждением. По его словам, если Южная Корея нарушит суверенитет КНДР, Пхеньян будет применять военную силу "без каких-либо условий и колебаний". Ким Чен Ын призвал "выбросить из головы" нереальную и "бесполезную" идею объединения с Югом, отметив при этом, что меры военного реагирования КНДР будут законным ответом на действия "вражеского государства", а не выступлением против соотечественников. Северокорейский лидер еще в январе 2024 года указал на необходимость точно определить на законодательном уровне пределы, на которые распространяется суверенитет КНДР, а также предложил внести в конституцию положение о том, что в случае войны на Корейском полуострове Северная Корея должна захватить и присоединить всю территорию Южной Кореи. Кроме того, он заявил, что КНДР больше не может рассматривать Республику Корея как партнера в борьбе за объединение, и будет строить с ней отношения, как с обычным государством, причем враждебным.

https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html

https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html

https://ria.ru/20241018/ucheniya-1978740982.html

южная корея

корейский полуостров

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, корейский полуостров, пхеньян, ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея)