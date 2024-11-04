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В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска - РИА Новости, 04.11.2024
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05:22 04.11.2024 (обновлено: 14:39 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/kladbische-1981753725.html
В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска
В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска - РИА Новости, 04.11.2024
В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска
Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище, соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале фотограф украинского... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T05:22
2024-11-04T14:39
в мире
краматорск
донецкая народная республика
украина
алексей кущ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище, соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов."Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год", — гласит название ролика.На опубликованных кадрах видно большое поле, усеянное свежими захоронениями. На некоторых из них — украинские флаги, которыми обычно отмечают захоронения военных. При этом многие могилы и вовсе безымянные, на них установлены только таблички с трехзначными числами.Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики. На данный момент он временно оккупирован ВСУ. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
https://ria.ru/20240527/bloomberg-1948794740.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910581645.html
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краматорск
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, украина, алексей кущ, вооруженные силы украины
В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кущ, Вооруженные силы Украины
В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска

В Cети опубликовано видео кладбища, появившегося за год под Краматорском

© Кадр из видео на YouTube-канале Yan DobronosovКладбище под Краматорском
Кладбище под Краматорском - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Кадр из видео на YouTube-канале Yan Dobronosov
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище, соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов.
«
"Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год", — гласит название ролика.
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На опубликованных кадрах видно большое поле, усеянное свежими захоронениями. На некоторых из них — украинские флаги, которыми обычно отмечают захоронения военных. При этом многие могилы и вовсе безымянные, на них установлены только таблички с трехзначными числами.
Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики. На данный момент он временно оккупирован ВСУ. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.
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В миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей КущВооруженные силы Украины
 
 
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