В Сети появилось жуткое видео из-под Краматорска
В Cети опубликовано видео кладбища, появившегося за год под Краматорском
© Кадр из видео на YouTube-канале Yan DobronosovКладбище под Краматорском
© Кадр из видео на YouTube-канале Yan Dobronosov
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище, соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов.
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"Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год", — гласит название ролика.
На опубликованных кадрах видно большое поле, усеянное свежими захоронениями. На некоторых из них — украинские флаги, которыми обычно отмечают захоронения военных. При этом многие могилы и вовсе безымянные, на них установлены только таблички с трехзначными числами.
Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики. На данный момент он временно оккупирован ВСУ. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.
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