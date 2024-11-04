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В Киргизии ввели мораторий на регистрацию новых авиакомпаний - РИА Новости, 04.11.2024
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16:58 04.11.2024 (обновлено: 17:04 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/kirgizija-1981812027.html
В Киргизии ввели мораторий на регистрацию новых авиакомпаний
В Киргизии ввели мораторий на регистрацию новых авиакомпаний - РИА Новости, 04.11.2024
В Киргизии ввели мораторий на регистрацию новых авиакомпаний
Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:58
2024-11-04T17:04
в мире
здоровье - общество
киргизия
судан
садыр жапаров
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ издан в целях укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям. В документе, текст которого приводит пресс-служба, государственному агентству гражданской авиации также поручено провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами республики, а также имеющих воздушные суда, которые не базировались в аэропортах Киргизии более месяца. По итогам проверки поручено аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаниям, в работе которых будут выявлены нарушения. Как ранее сообщил на своей странице в социальной сети сам президент, разработка документа была начала после крушения самолета Ил-76 в Судане. Тогда выяснилось, что этот самолет был в прошлом зарегистрирован на киргизскую фирму, однако на момент катастрофы уже около 10 месяцев был снят с регистрации в Киргизии. "Наша главная задача — установить строгий контроль над авиакомпаниями, работающими за границей, и гарантировать, что каждый их рейс полностью соответствует требованиям государства и международного сообщества. Недавний инцидент с самолетом Ил-76 в Республике Судан, ранее снятым с учета Кыргызской Республики, подчеркивает необходимость эффективного и непрерывного контроля… Подобные ситуации создают прямую угрозу нашим усилиям по исключению Кыргызстана из черного списка Европейского Союза", - написал глава государства. Жапаров уточнил, что некоторые авиакомпании, зарегистрированные в республике, осуществляют рейсы только за границей и иногда выполняют полеты в опасные зоны. "Такие действия вызывают у нас серьезные и обоснованные вопросы о том, что именно и с какой целью перевозят эти авиакомпании. Наша цель — обеспечить полную прозрачность деятельности каждой авиакомпании, работающей под флагом Кыргызстана", - подчеркнул тогда президент.
https://ria.ru/20240907/kirgiziya-1971255789.html
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в мире, здоровье - общество, киргизия, судан, садыр жапаров, ил-76
В мире, Здоровье - Общество, Киргизия, Судан, Садыр Жапаров, Ил-76
В Киргизии ввели мораторий на регистрацию новых авиакомпаний

Президент Киргизии Жапаров ввел мораторий на регистрацию новых авиакомпаний

© AP Photo / Sergey PonomarevСамолет в аэропорту Ош, Киргизия
Самолет в аэропорту Ош, Киргизия - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Самолет в аэропорту Ош, Киргизия. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.
«
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ издан в целях укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям.
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В документе, текст которого приводит пресс-служба, государственному агентству гражданской авиации также поручено провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами республики, а также имеющих воздушные суда, которые не базировались в аэропортах Киргизии более месяца. По итогам проверки поручено аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаниям, в работе которых будут выявлены нарушения.
Как ранее сообщил на своей странице в социальной сети сам президент, разработка документа была начала после крушения самолета Ил-76 в Судане. Тогда выяснилось, что этот самолет был в прошлом зарегистрирован на киргизскую фирму, однако на момент катастрофы уже около 10 месяцев был снят с регистрации в Киргизии.
«
"Наша главная задача — установить строгий контроль над авиакомпаниями, работающими за границей, и гарантировать, что каждый их рейс полностью соответствует требованиям государства и международного сообщества. Недавний инцидент с самолетом Ил-76 в Республике Судан, ранее снятым с учета Кыргызской Республики, подчеркивает необходимость эффективного и непрерывного контроля… Подобные ситуации создают прямую угрозу нашим усилиям по исключению Кыргызстана из черного списка Европейского Союза", - написал глава государства.
Жапаров уточнил, что некоторые авиакомпании, зарегистрированные в республике, осуществляют рейсы только за границей и иногда выполняют полеты в опасные зоны. "Такие действия вызывают у нас серьезные и обоснованные вопросы о том, что именно и с какой целью перевозят эти авиакомпании. Наша цель — обеспечить полную прозрачность деятельности каждой авиакомпании, работающей под флагом Кыргызстана", - подчеркнул тогда президент.
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