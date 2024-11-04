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В Чечне опровергли информацию о "приказе" об обязательном ношении хиджаба
В Чечне опровергли информацию о "приказе" об обязательном ношении хиджаба - РИА Новости, 04.11.2024
В Чечне опровергли информацию о "приказе" об обязательном ношении хиджаба
В Чечне назвали фейком распространяемый в соцсетях якобы приказ об обязательном ношении хиджаба, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ)... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:50
2024-11-04T00:50
2024-11-04T00:50
общество
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ГРОЗНЫЙ, 4 ноя - РИА Новости. В Чечне назвали фейком распространяемый в соцсетях якобы приказ об обязательном ношении хиджаба, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики. "В социальных сетях распространяется ложная информация – "Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР". Данная информация не соответствует действительности", — написано в Telegram-канале ДУМ Чечни. Ранее Духовное управление мусульман Чечни также опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. В управлении настоятельно просят население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.
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общество
В Чечне опровергли информацию о "приказе" об обязательном ношении хиджаба
ДУМ Чечни назвало информацию о "приказе" об обязательном ношении хиджаба фейком