https://ria.ru/20241104/kharkov-1981742680.html
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:20
2024-11-04T00:20
2024-11-04T00:20
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил украинский телеканал ТСН. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в Харькове. "В Харькове снова звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В Харьковской области с 21.44 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/zaporozhe-1981740116.html
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харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
ТСН: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов