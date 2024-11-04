https://ria.ru/20241104/karaganov-1981851596.html

Европа "нагоняет" третью мировую войну, считает Караганов

Европа "нагоняет" третью мировую войну, считает Караганов - РИА Новости, 04.11.2024

Европа "нагоняет" третью мировую войну, считает Караганов

Европа, как источник самых плохих вещей в истории человечества - мировых войн, сейчас нагоняет на Третью, считает научный руководитель факультета мировой... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:52

2024-11-04T23:52

2024-11-04T23:52

европа

россия

сочи

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

оон

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Европа, как источник самых плохих вещей в истории человечества - мировых войн, сейчас нагоняет на Третью, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. При этом России остается только побеждать, а также выдерживать контратаку Запада, которая в дальнейшем может проявляться не в столь острой форме, говорит эксперт. "Европа - источник самых плохих вещей в истории человечества - двух мировых войн, нагоняет сейчас на Третью, но я надеюсь, что мы избежим этого и отстраним большую часть Европы от активного участия в международных делах. Будем работать на новых основах, естественно с привлечением консультивной силы из Европы, и конечно же, с привлечением США, которые останутся великой державой, несмотря на все свои кризисы", - сказал Караганов в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике спрогнозировал победу России на Украине, которая, по его мнению, сможет остановить острую контратаку Запада. Когда интенсивность западного конфликта снизится, можно будет думать о создании новых институтов с сохранением старых. К старым Караганов отнес организацию объединённых наций (ООН). Вместе с тем нужно создавать новые институты - международные организации по борьбе со стихийными бедствиями в условиях изменяющегося климата, выстраивать параллельную организацию здравоохранения, которое сегодня "засижено прозападной бюрократией", а потому крайне неэффективна, говорит эксперт. "Но а для начала можно создать что-нибудь типа постоянно работающей конференции по евразийской безопасности - макровалдай, чтобы не только учёные, но и чиновники регулярно собирались, чтобы давали какие-то общие проекты и создавали все эти взаимосвязи, которые приведут нас в будущее", - заключил Караганов. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI век".

https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html

https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html

европа

россия

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, россия, сочи, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), оон