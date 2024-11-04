https://ria.ru/20241104/kanada-1981847042.html

Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, заявил Зеленский

Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, заявил Зеленский - РИА Новости, 04.11.2024

Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:45

2024-11-04T22:45

2024-11-04T22:45

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. Соответствующее заявление Зеленский сделал, сославшись на слова премьера Канады Джастина Трюдо, с которым он провел телефонный разговор. "Премьер-министр (Канады - ред.) сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал Зеленский в Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html

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в мире, украина, канада, россия, владимир зеленский, джастин трюдо, сергей лавров, нато