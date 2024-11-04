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В Иркутске прошел концерт в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 04.11.2024
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Надежные люди
 
17:28 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/irkutsk-1981814392.html
В Иркутске прошел концерт в поддержку бойцов СВО
В Иркутске прошел концерт в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 04.11.2024
В Иркутске прошел концерт в поддержку бойцов СВО
Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО из Иркутской области состоялся в Иркутске, собранные 3 миллиона рублей будут направлены на покупку техники и... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:28
2024-11-04T17:28
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ИРКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО из Иркутской области состоялся в Иркутске, собранные 3 миллиона рублей будут направлены на покупку техники и оружия для земляков, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутске в День народного единства состоялся благотворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку бойцов специальной военной операции из Иркутской области. На сцене Иркутского областного музыкального театре имени Н.М. Загурского выступили творческие коллективы и солисты Приангарья, а также заслуженная артистка России Варвара. "Вырученные от продажи билетов средства поступят на региональный сбор фонда "Всё для Победы!". После реализации билетов и в процессе благотворительного концерта уже собрано 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Собранные средства пойдут на покупку квадрокоптеров, средств защиты РЭБ, детекторов дронов, ружей, прицелов. Специалисты регионального отделения Народного фронта в Иркутской области доставят помощь и передадут землякам. Прямая трансляция концерта прошла на местном телеканале. До начала концерта журналисты показали сюжеты об участниках специальной военной операции, их семьях, волонтерах, помощи и поддержке земляков.
https://ria.ru/20240602/kontsert-1949956258.html
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Надежные люди, Иркутская область, Иркутск, Россия
В Иркутске прошел концерт в поддержку бойцов СВО

В Иркутске прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиБлаготворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку бойцов специальной военной операции из Иркутской области
Благотворительный концерт Сибирское братство. Своих не бросаем! в поддержку бойцов специальной военной операции из Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
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ИРКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО из Иркутской области состоялся в Иркутске, собранные 3 миллиона рублей будут направлены на покупку техники и оружия для земляков, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутске в День народного единства состоялся благотворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку бойцов специальной военной операции из Иркутской области. На сцене Иркутского областного музыкального театре имени Н.М. Загурского выступили творческие коллективы и солисты Приангарья, а также заслуженная артистка России Варвара.
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"Вырученные от продажи билетов средства поступят на региональный сбор фонда "Всё для Победы!". После реализации билетов и в процессе благотворительного концерта уже собрано 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Собранные средства пойдут на покупку квадрокоптеров, средств защиты РЭБ, детекторов дронов, ружей, прицелов. Специалисты регионального отделения Народного фронта в Иркутской области доставят помощь и передадут землякам.
Прямая трансляция концерта прошла на местном телеканале. До начала концерта журналисты показали сюжеты об участниках специальной военной операции, их семьях, волонтерах, помощи и поддержке земляков.
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