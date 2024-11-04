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В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек - РИА Новости, 04.11.2024
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08:54 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/indonezija-1981764260.html
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек - РИА Новости, 04.11.2024
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек
В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:54
2024-11-04T08:54
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СУРАБАЯ, 4 ноя - РИА Новости. В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. "В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", - отмечает издание. По его данным, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий с вечера воскресенья до утра понедельника. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан были повреждены в результате извержения. Информация о жертвах и повреждениях обновляется.
https://ria.ru/20240823/islandiya-1967921285.html
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В мире
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек

В Индонезии из-за извержения вулкана Левотоби погибли десять человек

© AP Photo / Binsar BakkaraИзвержение вулкана в Индонезии
Извержение вулкана в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Binsar Bakkara
Извержение вулкана в Индонезии. Архивное фото
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СУРАБАЯ, 4 ноя - РИА Новости. В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik.
"В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", - отмечает издание.
Извержение вулкана Сундхнукур неподалёку от исландского Гриндавика - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа, 01:01
По его данным, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий с вечера воскресенья до утра понедельника. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан были повреждены в результате извержения.
Информация о жертвах и повреждениях обновляется.
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