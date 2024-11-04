https://ria.ru/20241104/indonezija-1981764260.html

В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек

В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек - РИА Новости, 04.11.2024

В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:54

2024-11-04T08:54

2024-11-04T08:54

в мире

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СУРАБАЯ, 4 ноя - РИА Новости. В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. "В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", - отмечает издание. По его данным, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий с вечера воскресенья до утра понедельника. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан были повреждены в результате извержения. Информация о жертвах и повреждениях обновляется.

https://ria.ru/20240823/islandiya-1967921285.html

https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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