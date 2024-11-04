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В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек - РИА Новости, 04.11.2024
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек
В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:54
2024-11-04T08:54
2024-11-04T08:54
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СУРАБАЯ, 4 ноя - РИА Новости. В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает индонезийский портал Detik. "В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", - отмечает издание. По его данным, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий с вечера воскресенья до утра понедельника. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан были повреждены в результате извержения. Информация о жертвах и повреждениях обновляется.
https://ria.ru/20240823/islandiya-1967921285.html
https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли десять человек
В Индонезии из-за извержения вулкана Левотоби погибли десять человек