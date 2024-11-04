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В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2024
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Религия
 
00:00 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ikona-1981411720.html
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2024
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:00
2024-11-04T00:00
религия
москва
россия
казань
русская православная церковь
праздник казанской иконы божией матери
религия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году.Казанский образ – один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков. В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.
https://ria.ru/20241031/kazanskaya-1803574929.html
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москва, россия, казань, русская православная церковь, праздник казанской иконы божией матери , религия
Религия, Москва, Россия, Казань, Русская православная церковь, Праздник Казанской иконы Божией Матери , Религия
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Православные верующие отмечают День Казанской иконы Богоматери

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл совершил Божественную литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году.
Казанский образ – один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.
Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.
Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков.
В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.
Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.
Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы
31 октября, 11:38
 
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