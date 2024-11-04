https://ria.ru/20241104/ikona-1981411720.html
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2024
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:00
2024-11-04T00:00
2024-11-04T00:00
религия
москва
россия
казань
русская православная церковь
праздник казанской иконы божией матери
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131428/28/1314282814_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9f0a5adf2df582a3df74df3b975e17f2.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году.Казанский образ – один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков. В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.
https://ria.ru/20241031/kazanskaya-1803574929.html
москва
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131428/28/1314282814_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_09a9bb5eb2574b250e0fc36a4be28e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, казань, русская православная церковь, праздник казанской иконы божией матери , религия
Религия, Москва, Россия, Казань, Русская православная церковь, Праздник Казанской иконы Божией Матери , Религия
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Православные верующие отмечают День Казанской иконы Богоматери
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году.
Казанский образ – один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.
Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.
Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков.
В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.
Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.
Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.