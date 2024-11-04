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В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2024

В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:00

2024-11-04T00:00

2024-11-04T00:00

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казань

русская православная церковь

праздник казанской иконы божией матери

религия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божие Матери. С этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году.Казанский образ – один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков. В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.

https://ria.ru/20241031/kazanskaya-1803574929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, казань, русская православная церковь, праздник казанской иконы божией матери , религия