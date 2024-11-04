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В Херсонской области развернули самый большой флаг России - РИА Новости, 04.11.2024
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14:09 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/genichesk-1981791584.html
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
В Херсонской области развернули самый большой флаг России - РИА Новости, 04.11.2024
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:09
2024-11-04T14:09
общество
херсонская область
геническ
патриот
день народного единства
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ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "Самый большой флаг, который будет развернут сегодня в Херсонской области… Стометровое полотно в длину и пятиметровое в ширину", - сказал РИА Новости заместитель директора молодежного центра "Патриот" Херсонской области Матвей Бухаров. В торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие сотни жителей Геническа и Херсонской области. На площадке центрального городского парка прошел праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра. Кроме того, для гостей были проведены мастер-классы и турниры. Жителям раздавали памятные подарки и угощали солдатской кашей из военной полевой кухни.
https://ria.ru/20241025/donetsk-1980142281.html
херсонская область
геническ
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Флаг России площадью 500 квадратных в Херсонской области
Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области
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общество, херсонская область , геническ, патриот, день народного единства
Общество, Херсонская область , Геническ, Патриот, День народного единства
В Херсонской области развернули самый большой флаг России

В Геническе развернули флаг России площадью 500 квадратных метров

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ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Самый большой флаг, который будет развернут сегодня в Херсонской области… Стометровое полотно в длину и пятиметровое в ширину", - сказал РИА Новости заместитель директора молодежного центра "Патриот" Херсонской области Матвей Бухаров.
В торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие сотни жителей Геническа и Херсонской области. На площадке центрального городского парка прошел праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра. Кроме того, для гостей были проведены мастер-классы и турниры. Жителям раздавали памятные подарки и угощали солдатской кашей из военной полевой кухни.
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ОбществоХерсонская областьГеническПатриотДень народного единства
 
 
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