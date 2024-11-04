https://ria.ru/20241104/genichesk-1981791584.html

В Херсонской области развернули самый большой флаг России

В Херсонской области развернули самый большой флаг России - РИА Новости, 04.11.2024

В Херсонской области развернули самый большой флаг России

Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:09

2024-11-04T14:09

2024-11-04T14:09

общество

херсонская область

геническ

патриот

день народного единства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981791162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60ba159346caed7aa304b0179964a3a7.jpg

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "Самый большой флаг, который будет развернут сегодня в Херсонской области… Стометровое полотно в длину и пятиметровое в ширину", - сказал РИА Новости заместитель директора молодежного центра "Патриот" Херсонской области Матвей Бухаров. В торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие сотни жителей Геническа и Херсонской области. На площадке центрального городского парка прошел праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра. Кроме того, для гостей были проведены мастер-классы и турниры. Жителям раздавали памятные подарки и угощали солдатской кашей из военной полевой кухни.

https://ria.ru/20241025/donetsk-1980142281.html

херсонская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России площадью 500 квадратных в Херсонской области Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области 2024-11-04T14:09 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, херсонская область , геническ, патриот, день народного единства