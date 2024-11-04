https://ria.ru/20241104/genichesk-1981791584.html
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
В Херсонской области развернули самый большой флаг России - РИА Новости, 04.11.2024
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:09
2024-11-04T14:09
2024-11-04T14:09
общество
херсонская область
геническ
патриот
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981791162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60ba159346caed7aa304b0179964a3a7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "Самый большой флаг, который будет развернут сегодня в Херсонской области… Стометровое полотно в длину и пятиметровое в ширину", - сказал РИА Новости заместитель директора молодежного центра "Патриот" Херсонской области Матвей Бухаров. В торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие сотни жителей Геническа и Херсонской области. На площадке центрального городского парка прошел праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра. Кроме того, для гостей были проведены мастер-классы и турниры. Жителям раздавали памятные подарки и угощали солдатской кашей из военной полевой кухни.
https://ria.ru/20241025/donetsk-1980142281.html
херсонская область
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981791162_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bb1dc2f6308a3841ccdfad9eeaf9942.jpg
Флаг России площадью 500 квадратных в Херсонской области
Флаг России площадью 500 квадратных метров развернули на праздновании Дня народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области
2024-11-04T14:09
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , геническ, патриот, день народного единства
Общество, Херсонская область , Геническ, Патриот, День народного единства
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
В Геническе развернули флаг России площадью 500 квадратных метров