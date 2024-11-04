https://ria.ru/20241104/finlyandiya-1981790013.html

В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева

В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева - РИА Новости, 04.11.2024

В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил общественному вещателю Yle, что в "кошельках европейских налогоплательщиков" нужно найти больше денег для... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:53

2024-11-04T13:53

2024-11-04T13:53

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил общественному вещателю Yle, что в "кошельках европейских налогоплательщиков" нужно найти больше денег для поддержки Украины, если эта поддержка ослабнет со стороны США. "Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков нужно найти больше денег для поддержки Украины", - сказал он, комментируя возможное ослабление поддержки Киева со стороны США после президентских выборов. Хяккянен также заявил, что сейчас не время для "усталости от войны". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html

https://ria.ru/20241101/pentagon--1981429208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, финляндия, киев, сергей лавров, нато