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В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева - РИА Новости, 04.11.2024
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13:53 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/finlyandiya-1981790013.html
В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева
В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева - РИА Новости, 04.11.2024
В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил общественному вещателю Yle, что в "кошельках европейских налогоплательщиков" нужно найти больше денег для... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:53
2024-11-04T13:53
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил общественному вещателю Yle, что в "кошельках европейских налогоплательщиков" нужно найти больше денег для поддержки Украины, если эта поддержка ослабнет со стороны США. "Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков нужно найти больше денег для поддержки Украины", - сказал он, комментируя возможное ослабление поддержки Киева со стороны США после президентских выборов. Хяккянен также заявил, что сейчас не время для "усталости от войны". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html
https://ria.ru/20241101/pentagon--1981429208.html
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в мире, украина, финляндия, киев, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Финляндия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева

В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил общественному вещателю Yle, что в "кошельках европейских налогоплательщиков" нужно найти больше денег для поддержки Украины, если эта поддержка ослабнет со стороны США.
"Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков нужно найти больше денег для поддержки Украины", - сказал он, комментируя возможное ослабление поддержки Киева со стороны США после президентских выборов.
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Хяккянен также заявил, что сейчас не время для "усталости от войны".
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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