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Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора - РИА Новости, 04.11.2024
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13:04 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/finlyandiya-1981785889.html
Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора
Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора - РИА Новости, 04.11.2024
Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора
Посольство Финляндии подтвердило РИА Новости отправку в МИД РФ ноты из-за порчи ограждения дипмиссии в Москве. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:04
2024-11-04T13:04
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Финляндии подтвердило РИА Новости отправку в МИД РФ ноты из-за порчи ограждения дипмиссии в Москве. Ранее агентство STT со ссылкой на посла Финляндии в России Марью Лиивала сообщило, что забор посольства страны в Москве забросали яйцами и испачкали краской. Позже стало известно, что Хельсинки направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство в связи с этим. Как отметили в финской дипмиссии в беседе с агентством, инцидент произошел вечером в пятницу, 1 ноября. “Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях каждое государство обязано гарантировать безопасность дипломатических представительств иностранных государств и их персонала. Как принято в подобных случаях, посольство Финляндии обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Российской Федерации”, - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html
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в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора

Посольство Финляндии подтвердило отправку в МИД ноту из-за порчи забора в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Финляндии подтвердило РИА Новости отправку в МИД РФ ноты из-за порчи ограждения дипмиссии в Москве.
Ранее агентство STT со ссылкой на посла Финляндии в России Марью Лиивала сообщило, что забор посольства страны в Москве забросали яйцами и испачкали краской. Позже стало известно, что Хельсинки направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство в связи с этим.
Марья Лийвала - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
30 октября, 16:42
Как отметили в финской дипмиссии в беседе с агентством, инцидент произошел вечером в пятницу, 1 ноября.
“Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях каждое государство обязано гарантировать безопасность дипломатических представительств иностранных государств и их персонала. Как принято в подобных случаях, посольство Финляндии обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Российской Федерации”, - заявили в посольстве.
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии
29 октября, 12:33
 
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