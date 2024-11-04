https://ria.ru/20241104/finlyandiya-1981785889.html

Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора

Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора - РИА Новости, 04.11.2024

Посольство Финляндии подтвердило обращение в МИД России из-за порчи забора

Посольство Финляндии подтвердило РИА Новости отправку в МИД РФ ноты из-за порчи ограждения дипмиссии в Москве. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:04

2024-11-04T13:04

2024-11-04T13:04

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Финляндии подтвердило РИА Новости отправку в МИД РФ ноты из-за порчи ограждения дипмиссии в Москве. Ранее агентство STT со ссылкой на посла Финляндии в России Марью Лиивала сообщило, что забор посольства страны в Москве забросали яйцами и испачкали краской. Позже стало известно, что Хельсинки направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство в связи с этим. Как отметили в финской дипмиссии в беседе с агентством, инцидент произошел вечером в пятницу, 1 ноября. “Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях каждое государство обязано гарантировать безопасность дипломатических представительств иностранных государств и их персонала. Как принято в подобных случаях, посольство Финляндии обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Российской Федерации”, - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html

https://ria.ru/20241029/finlyandii-1980669826.html

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Варвара Скокшина

в мире, финляндия, россия, москва