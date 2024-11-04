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Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям - РИА Новости, 04.11.2024
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14:54 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/elektromobili-1981796465.html
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям - РИА Новости, 04.11.2024
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям
Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:54
2024-11-04T14:54
экономика
китай
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕ КИН, 4 ноя - РИА Новости. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС. "4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили. "Китай выражает решительный протест в этой связи", - заявили в ведомстве. В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.
https://ria.ru/20241030/poshliny-1980961598.html
https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html
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экономика, китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям

Китай подал иск в ВТО против мер ЕС по борьбе с субсидированием электрокаров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль Zeekr 001 на Международной выставке автомобильной индустрии
Электромобиль Zeekr 001 на Международной выставке автомобильной индустрии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Электромобиль Zeekr 001 на Международной выставке автомобильной индустрии. Архивное фото
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ПЕ КИН, 4 ноя - РИА Новости. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС.
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Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили
30 октября, 16:52
«
"4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили.
"Китай выражает решительный протест в этой связи", - заявили в ведомстве.
В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.
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