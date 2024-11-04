https://ria.ru/20241104/elektromobili-1981796465.html

Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям

Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям - РИА Новости, 04.11.2024

Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям

Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:54

2024-11-04T14:54

2024-11-04T14:54

экономика

китай

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕ КИН, 4 ноя - РИА Новости. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС. "4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили. "Китай выражает решительный протест в этой связи", - заявили в ведомстве. В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.

https://ria.ru/20241030/poshliny-1980961598.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)