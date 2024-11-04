https://ria.ru/20241104/elektrichki-1981770059.html
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда - РИА Новости, 04.11.2024
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:22
2024-11-04T10:22
2024-11-04T10:22
происшествия
москва
октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила ОЖД. "В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
https://ria.ru/20240109/msk-trains-1917960824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Москва, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила ОЖД.
"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.