https://ria.ru/20241104/elektrichki-1981770059.html

На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда

На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда - РИА Новости, 04.11.2024

На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда

Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:22

2024-11-04T10:22

2024-11-04T10:22

происшествия

москва

октябрьская железная дорога (ожд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила ОЖД. "В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

https://ria.ru/20240109/msk-trains-1917960824.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, октябрьская железная дорога (ожд)