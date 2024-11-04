Рейтинг@Mail.ru
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/elektrichki-1981770059.html
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда - РИА Новости, 04.11.2024
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда
Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:22
2024-11-04T10:22
происшествия
москва
октябрьская железная дорога (ожд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_0:252:3072:1979_1920x0_80_0_0_de9e43a1e9a191b1e1bdb01fc263970f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила ОЖД. "В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
https://ria.ru/20240109/msk-trains-1917960824.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9c275ead1b1ee8150004681c249b1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Москва, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда

На Ленинградском направлении ОЖД задерживаются пригородные поезда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭлектропоезд у платформы
Электропоезд у платформы - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Электропоезд у платформы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Москвы и обратно по техническим причинам, сообщила ОЖД.
"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
Как изменились московские электрички за 18 лет - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Как изменились столичные электропоезда за 18 лет
9 января, 12:14
 
ПроисшествияМоскваОктябрьская железная дорога (ОЖД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала