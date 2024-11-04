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Ефимов: Москва за девять месяцев реализовала на торгах 23 гектара земли - РИА Новости, 04.11.2024
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13:08 04.11.2024 (обновлено: 13:35 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/efimov-1981587865.html
Ефимов: Москва за девять месяцев реализовала на торгах 23 гектара земли
Ефимов: Москва за девять месяцев реализовала на торгах 23 гектара земли - РИА Новости, 04.11.2024
Ефимов: Москва за девять месяцев реализовала на торгах 23 гектара земли
Столица за январь-сентябрь 2024 года реализовала на торгах 122 земельных участка площадью более 23 гектаров для постройки частных домов и коммерческой... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:08
2024-11-04T13:35
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Столица за январь-сентябрь 2024 года реализовала на торгах 122 земельных участка площадью более 23 гектаров для постройки частных домов и коммерческой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Земля от города для строительства частных домов и коммерческой недвижимости пользуется высоким спросом у предпринимателей и физических лиц. С начала этого года по результатам торгов они приобрели и взяли в аренду 122 участка общей площадью свыше 23 гектаров, что в 1,5 раза больше, чем за девять месяцев 2023-го", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он указал, что на этих участках можно построить более 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Ее запланированный объем почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.Отмечается, что больше половины всей земли – до 12 гектаров - с января по сентябрь приобрели физические лица под индивидуальное жилье. По данным главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, конкуренция на торгах составила в среднем 11 участников на лот.Кроме того, более 11 гектаров были арендованы предпринимателями под общественно-деловые и физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные объекты, торговые и культурно-досуговые центры.
https://ria.ru/20241103/efimov-1981581502.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва за девять месяцев реализовала на торгах 23 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Столица за январь-сентябрь 2024 года реализовала на торгах 122 земельных участка площадью более 23 гектаров для постройки частных домов и коммерческой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Земля от города для строительства частных домов и коммерческой недвижимости пользуется высоким спросом у предпринимателей и физических лиц. С начала этого года по результатам торгов они приобрели и взяли в аренду 122 участка общей площадью свыше 23 гектаров, что в 1,5 раза больше, чем за девять месяцев 2023-го", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Он указал, что на этих участках можно построить более 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Ее запланированный объем почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Отмечается, что больше половины всей земли – до 12 гектаров - с января по сентябрь приобрели физические лица под индивидуальное жилье. По данным главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, конкуренция на торгах составила в среднем 11 участников на лот.
Кроме того, более 11 гектаров были арендованы предпринимателями под общественно-деловые и физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные объекты, торговые и культурно-досуговые центры.
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