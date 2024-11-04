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Молодежь из 83 регионов отметила День народного единства в Бердянске - РИА Новости, 04.11.2024
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18:48 04.11.2024
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Молодежь из 83 регионов отметила День народного единства в Бердянске
Молодежь из 83 регионов отметила День народного единства в Бердянске - РИА Новости, 04.11.2024
Молодежь из 83 регионов отметила День народного единства в Бердянске
Молодежь из 83 регионов России отметила День народного единства в городе Бердянск Запорожской области на общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой",... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:48
2024-11-04T18:48
запорожская область
день народного единства
бердянск
россия
день народного единства в россии
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БЕРДЯНСК, 4 ноя – РИА Новости. Молодежь из 83 регионов России отметила День народного единства в городе Бердянск Запорожской области на общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой", всего на мероприятии присутствовали 500 участников, передает корреспондент РИА Новости. "Хотелось бы напомнить, что 500 молодых людей приехали сюда из 83 регионов нашей страны… Ребята проделали большой путь, чтобы приехать сюда… Ребята привезли с собой национальные костюмы, флаги своих регионов", - сказал журналистам замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий. По его словам, празднование проходит "очень динамично". "Ребята понимают, что в стране, где есть много национальностей, есть сила, которая нас объединяет", - добавил он.
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запорожская область, день народного единства, бердянск, россия, день народного единства в россии
Запорожская область, День народного единства, Бердянск, Россия, День народного единства в России
Молодежь из 83 регионов отметила День народного единства в Бердянске

В Бердянске молодежь из 83 регионов России отметила День народного единства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
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БЕРДЯНСК, 4 ноя – РИА Новости. Молодежь из 83 регионов России отметила День народного единства в городе Бердянск Запорожской области на общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой", всего на мероприятии присутствовали 500 участников, передает корреспондент РИА Новости.
"Хотелось бы напомнить, что 500 молодых людей приехали сюда из 83 регионов нашей страны… Ребята проделали большой путь, чтобы приехать сюда… Ребята привезли с собой национальные костюмы, флаги своих регионов", - сказал журналистам замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий.
По его словам, празднование проходит "очень динамично". "Ребята понимают, что в стране, где есть много национальностей, есть сила, которая нас объединяет", - добавил он.
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День народного единства
Вчера, 16:24
 
Запорожская областьДень народного единстваБердянскРоссияДень народного единства в России
 
 
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