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В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 04.11.2024
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11:58 04.11.2024 (обновлено: 11:59 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/donetsk-1981778432.html
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 04.11.2024
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света
По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:58
2024-11-04T11:59
происшествия
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", из-за сильнейшего ветра произошло аварийное обесточивание 102 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 8700 абонентов Кировского и Ленинского районов", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что ведутся работы по восстановлению. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html
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донецк
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происшествия, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света

В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", из-за сильнейшего ветра произошло аварийное обесточивание 102 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 8700 абонентов Кировского и Ленинского районов", - говорится в сообщении мэра.
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ПроисшествияДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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