https://ria.ru/20241104/donetsk-1981778432.html

В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света

В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 04.11.2024

В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света

По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:58

2024-11-04T11:58

2024-11-04T11:59

происшествия

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", из-за сильнейшего ветра произошло аварийное обесточивание 102 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 8700 абонентов Кировского и Ленинского районов", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что ведутся работы по восстановлению. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.

https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html

https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980704881.html

донецк

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)