https://ria.ru/20241104/donetsk-1981778432.html
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 04.11.2024
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света
По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:58
2024-11-04T11:58
2024-11-04T11:59
происшествия
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 8,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного обесточивания Донецка из-за сильного ветра, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", из-за сильнейшего ветра произошло аварийное обесточивание 102 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 8700 абонентов Кировского и Ленинского районов", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что ведутся работы по восстановлению. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света
В Донецке 8,7 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра