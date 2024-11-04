https://ria.ru/20241104/chs-1981828127.html

В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине

В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 04.11.2024

В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине

Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 18 мая 2025 года,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:38

2024-11-04T19:38

2024-11-04T19:38

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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 18 мая 2025 года, следует из информации на сайте парламента. "Поскольку вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа на территории Украины, а также их последствия в Венгрии, особенно с точки зрения беженцев, экономики и энергетики, за прошедший период не изменились, продление чрезвычайной ситуации в соответствии с указом правительства оправдано", - говорится в обосновании законопроекта. Нынешний режим ЧС на территории Венгрии истекает 18 ноября 2024 года, авторы законопроекта предложили продлить его до 18 мая 2025 года. Как следует из данных голосования, размещенных на сайте парламента, законопроект был принят, за него проголосовали 130 депутатов из правящего альянса Фидес-ХДНП, 49 представителей из семи оппозиционных партий были против, 15 депутатов воздержались, еще четверо не голосовали. Для принятия закона требовалось две трети голосов. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Ранее парламент Венгрии ввёл режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.

https://ria.ru/20241101/vengriya-1981429826.html

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в мире, венгрия, украина