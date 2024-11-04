Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/chs-1981828127.html
В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине
В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине
Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 18 мая 2025 года,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:38
2024-11-04T19:38
в мире
венгрия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148988/19/1489881925_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ab7ca2413595d6eb51cca8c6dfbd7f9d.jpg
БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 18 мая 2025 года, следует из информации на сайте парламента. "Поскольку вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа на территории Украины, а также их последствия в Венгрии, особенно с точки зрения беженцев, экономики и энергетики, за прошедший период не изменились, продление чрезвычайной ситуации в соответствии с указом правительства оправдано", - говорится в обосновании законопроекта. Нынешний режим ЧС на территории Венгрии истекает 18 ноября 2024 года, авторы законопроекта предложили продлить его до 18 мая 2025 года. Как следует из данных голосования, размещенных на сайте парламента, законопроект был принят, за него проголосовали 130 депутатов из правящего альянса Фидес-ХДНП, 49 представителей из семи оппозиционных партий были против, 15 депутатов воздержались, еще четверо не голосовали. Для принятия закона требовалось две трети голосов. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Ранее парламент Венгрии ввёл режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.
https://ria.ru/20241101/vengriya-1981429826.html
https://ria.ru/20241031/nato-1981044267.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148988/19/1489881925_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_10dfa876d034d68b5264fa223961dd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина
В мире, Венгрия, Украина
В Венгрии продлили режим ЧС из-за конфликта на Украине

Парламент Венгрии продлил режим ЧС из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 18 мая 2025 года, следует из информации на сайте парламента.
"Поскольку вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа на территории Украины, а также их последствия в Венгрии, особенно с точки зрения беженцев, экономики и энергетики, за прошедший период не изменились, продление чрезвычайной ситуации в соответствии с указом правительства оправдано", - говорится в обосновании законопроекта.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
МИД Венгрии прокомментировал намерение Украины вступить в НАТО
1 ноября, 20:29
Нынешний режим ЧС на территории Венгрии истекает 18 ноября 2024 года, авторы законопроекта предложили продлить его до 18 мая 2025 года.
Как следует из данных голосования, размещенных на сайте парламента, законопроект был принят, за него проголосовали 130 депутатов из правящего альянса Фидес-ХДНП, 49 представителей из семи оппозиционных партий были против, 15 депутатов воздержались, еще четверо не голосовали. Для принятия закона требовалось две трети голосов. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.
Ранее парламент Венгрии ввёл режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО
31 октября, 07:59
 
В миреВенгрияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала