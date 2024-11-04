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Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой - РИА Новости, 04.11.2024
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12:59 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/britaniya-1981785177.html
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой - РИА Новости, 04.11.2024
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой
Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:59
2024-11-04T12:59
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в понедельник газета Guardian. "Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале. Цель кампании заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом, уточняет издание. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели. По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.
https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой

Guardian: в Великобритании проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в понедельник газета Guardian.
"Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале.
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Цель кампании заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом, уточняет издание.
В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.
По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.
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