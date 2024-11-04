https://ria.ru/20241104/britaniya-1981785177.html
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой - РИА Новости, 04.11.2024
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой
Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:59
2024-11-04T12:59
2024-11-04T12:59
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586327907_0:114:3072:1841_1920x0_80_0_0_4d2ab63d6daae6dfc4d495e386af460d.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в понедельник газета Guardian. "Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале. Цель кампании заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом, уточняет издание. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели. По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.
https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html
https://ria.ru/20240804/velikobritaniya-1963993072.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586327907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c708c9d9aee423f0a5b4b98ae1c1324d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой
Guardian: в Великобритании проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в понедельник газета Guardian
.
"Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале.
Цель кампании заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом, уточняет издание.
В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.
По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.