https://ria.ru/20241104/britaniya-1981785177.html

Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой

Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой - РИА Новости, 04.11.2024

Тысяча британских работников присоединятся к эксперименту с четырехдневкой

Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:59

2024-11-04T12:59

2024-11-04T12:59

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великобритания

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому для правящих лейбористов эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели, сообщает в понедельник газета Guardian. "Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале. Цель кампании заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом, уточняет издание. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели. По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.

https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

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великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания