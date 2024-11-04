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Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России - РИА Новости, 04.11.2024
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04:08 04.11.2024 (обновлено: 06:10 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/britaniya-1981751539.html
Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России
Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России - РИА Новости, 04.11.2024
Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России
Посол в Лондоне Андрей Келин указал на неприемлемость провокационных высказываний главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес России и призвал его придерживаться РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T04:08
2024-11-04T06:10
россия
лондон
москва
владимир путин
андрей келин
сергей лавров
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Посол в Лондоне Андрей Келин указал на неприемлемость провокационных высказываний главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес России и призвал его придерживаться дипломатического этикета. Ранее Лэмми обвинил Россию в "отравлении мира" путем якобы распространения дезинформации. Он также возложил на Москву ответственность за разжигание протестов в Европе и назвал своей "личной миссией" сдерживание Кремля. "Я никогда не встречался с господином Лэмми, но я могу сказать, что на его должности ему стоит больше следить за выражениями, потому что это очень невежливо… Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил", — сказал Келин в интервью британскому телевидению. Посол заявил, что не знает ни одного политика, особенно министра иностранных дел, который высказывается таким неподобающим образом. Дипломат подчеркнул, что в России ситуация обстоит совершенно по-другому и ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров не позволяют себе подобного поведения.
https://ria.ru/20241104/serbiya-1981746579.html
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
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россия, лондон, москва, владимир путин, андрей келин, сергей лавров
Россия, Лондон, Москва, Владимир Путин, Андрей Келин, Сергей Лавров
Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России

Посол Келин указал на недипломатичность слов главы МИД Британии Лэмми в адрес РФ

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Посол в Лондоне Андрей Келин указал на неприемлемость провокационных высказываний главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес России и призвал его придерживаться дипломатического этикета.
Ранее Лэмми обвинил Россию в "отравлении мира" путем якобы распространения дезинформации. Он также возложил на Москву ответственность за разжигание протестов в Европе и назвал своей "личной миссией" сдерживание Кремля.
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"Я никогда не встречался с господином Лэмми, но я могу сказать, что на его должности ему стоит больше следить за выражениями, потому что это очень невежливо… Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил", — сказал Келин в интервью британскому телевидению.
Посол заявил, что не знает ни одного политика, особенно министра иностранных дел, который высказывается таким неподобающим образом. Дипломат подчеркнул, что в России ситуация обстоит совершенно по-другому и ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров не позволяют себе подобного поведения.
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РоссияЛондонМоскваВладимир ПутинАндрей КелинСергей Лавров
 
 
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