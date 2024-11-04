https://ria.ru/20241104/britaniya-1981751539.html

Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России

Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России - РИА Новости, 04.11.2024

Посол указал на неприемлемость высказываний главы МИД Британии о России

Посол в Лондоне Андрей Келин указал на неприемлемость провокационных высказываний главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес России и призвал его придерживаться РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T04:08

2024-11-04T04:08

2024-11-04T06:10

россия

лондон

москва

владимир путин

андрей келин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Посол в Лондоне Андрей Келин указал на неприемлемость провокационных высказываний главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес России и призвал его придерживаться дипломатического этикета. Ранее Лэмми обвинил Россию в "отравлении мира" путем якобы распространения дезинформации. Он также возложил на Москву ответственность за разжигание протестов в Европе и назвал своей "личной миссией" сдерживание Кремля. "Я никогда не встречался с господином Лэмми, но я могу сказать, что на его должности ему стоит больше следить за выражениями, потому что это очень невежливо… Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил", — сказал Келин в интервью британскому телевидению. Посол заявил, что не знает ни одного политика, особенно министра иностранных дел, который высказывается таким неподобающим образом. Дипломат подчеркнул, что в России ситуация обстоит совершенно по-другому и ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров не позволяют себе подобного поведения.

https://ria.ru/20241104/serbiya-1981746579.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

россия

лондон

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лондон, москва, владимир путин, андрей келин, сергей лавров