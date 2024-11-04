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В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог - РИА Новости, 04.11.2024
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09:42 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/bolivija-1981767855.html
В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог
В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог - РИА Новости, 04.11.2024
В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог
Более 90 сотрудников полиции пострадали при разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:42
2024-11-04T09:42
в мире
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кочабамба (город)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 90 сотрудников полиции пострадали при разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщил глава боливийского МВД Эдуардо Дель Кастильо телеканалу Bolivia TV. Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками Моралеса. Полиция разблокировала один из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии. Паротани был самым конфликтным участком дороги, там было сосредоточено большое количество протестующих, которые уже совершали нападения на полицию. "За 21 день полиция Боливии мобилизовала более 11377 сотрудников, чтобы гарантировать проходимость (дорог - ред.) страны. Из их числа 92 сотрудника получили ранения", - заявил телеканалу Кастильо. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X телеканала. Блокировка дорог нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html
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в мире, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Кочабамба (город), Эво Моралес, Луис Арсе
В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог

В Боливии более 90 полицейских пострадали в стычках со сторонниками Моралеса

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция в Боливии
Военная полиция в Боливии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция в Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 90 сотрудников полиции пострадали при разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщил глава боливийского МВД Эдуардо Дель Кастильо телеканалу Bolivia TV.
Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками Моралеса. Полиция разблокировала один из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии. Паротани был самым конфликтным участком дороги, там было сосредоточено большое количество протестующих, которые уже совершали нападения на полицию.
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"За 21 день полиция Боливии мобилизовала более 11377 сотрудников, чтобы гарантировать проходимость (дорог - ред.) страны. Из их числа 92 сотрудника получили ранения", - заявил телеканалу Кастильо. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X телеканала.
Блокировка дорог нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны.
Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
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