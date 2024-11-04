В Боливии более 90 полицейских пострадали при разблокировке дорог
В Боливии более 90 полицейских пострадали в стычках со сторонниками Моралеса
© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция в Боливии
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция в Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 90 сотрудников полиции пострадали при разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщил глава боливийского МВД Эдуардо Дель Кастильо телеканалу Bolivia TV.
Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками Моралеса. Полиция разблокировала один из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии. Паротани был самым конфликтным участком дороги, там было сосредоточено большое количество протестующих, которые уже совершали нападения на полицию.
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"За 21 день полиция Боливии мобилизовала более 11377 сотрудников, чтобы гарантировать проходимость (дорог - ред.) страны. Из их числа 92 сотрудника получили ранения", - заявил телеканалу Кастильо. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X телеканала.
Блокировка дорог нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны.
Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.