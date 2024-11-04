https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html

Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу

Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу - РИА Новости, 04.11.2024

Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу

Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:40

2024-11-04T06:40

2024-11-04T09:40

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 00:30 был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты", — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, под удар попали объекты в районе артиллерийских складов в городе Болград Одесской области, где также расположена авиабаза.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241104/kiev-1981743202.html

https://ria.ru/20241103/sumskaya-1981685307.html

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украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, румыния, в мире