https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу - РИА Новости, 04.11.2024
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:40
2024-11-04T06:40
2024-11-04T09:40
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
румыния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 00:30 был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты", — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, под удар попали объекты в районе артиллерийских складов в городе Болград Одесской области, где также расположена авиабаза.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241104/kiev-1981743202.html
https://ria.ru/20241103/sumskaya-1981685307.html
украина
одесская область
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb4b111b346a7c1dcfabbfc5490c6144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, румыния, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Румыния, В мире
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
Подполье: после удара по Измаилу из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты