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Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 04.11.2024 (обновлено: 09:40 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу - РИА Новости, 04.11.2024
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:40
2024-11-04T09:40
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
румыния
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В 00:30 был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты&quot;, — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, под удар попали объекты в районе артиллерийских складов в городе Болград Одесской области, где также расположена авиабаза.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241104/kiev-1981743202.html
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украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, румыния, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Румыния, В мире
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу

Подполье: после удара по Измаилу из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Удар нанесен ночью в припортовой зоне Измаила в Одесской области, после этого из Румынии прилетели эвакуационные вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В 00:30 был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты", — рассказал он.

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Кроме того, по словам Лебедева, под удар попали объекты в районе артиллерийских складов в городе Болград Одесской области, где также расположена авиабаза.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРумынияВ мире
 
 
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