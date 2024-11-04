https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981745426.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Болграде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Болграде - РИА Новости, 04.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Болграде

Взрывы прозвучали в городе Болград на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:19

2024-11-04T01:19

2024-11-04T01:19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Болград на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Болграде Одесской области", - говорится в Telegram-канале издания. В Одесской области с 23.21 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Киеве на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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одесская область, россия, киев, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире