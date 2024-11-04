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Над Курской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 04.11.2024 (обновлено: 17:06 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/bespilotnik-1981812446.html
Над Курской областью сбили украинский дрон
Над Курской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 04.11.2024
Над Курской областью сбили украинский дрон
Дежурные средства ПВО в 15.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:01
2024-11-04T17:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 15.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Четвертого ноября в 15.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении за прошедшую ночь украинского беспилотника над Белгородской областью.
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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили украинский дрон

Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Курской области беспилотник ВСУ

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Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 15.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
«
"Четвертого ноября в 15.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении за прошедшую ночь украинского беспилотника над Белгородской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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