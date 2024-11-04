https://ria.ru/20241104/bespilotnik-1981812446.html

Над Курской областью сбили украинский дрон

Над Курской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 04.11.2024

Над Курской областью сбили украинский дрон

Дежурные средства ПВО в 15.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:01

2024-11-04T17:01

2024-11-04T17:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 15.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Четвертого ноября в 15.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении за прошедшую ночь украинского беспилотника над Белгородской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, украина, вооруженные силы украины