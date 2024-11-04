https://ria.ru/20241104/berdyansk-1981826920.html

День народного единства на форуме "Юг Молодой"

День народного единства на форуме "Юг Молодой" - РИА Новости, 04.11.2024

День народного единства на форуме "Юг Молодой"

На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.

2024-11-04T19:23

2024-11-04T19:23

2024-11-04T19:23

видео

бердянск

запорожская область

общество

день народного единства

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На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. В 2023 году он получил статус всероссийского форума.

бердянск

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

День народного единства на форуме "Юг Молодой" На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник. На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. А а в 2023 году он получил статус всероссийского форума. 2024-11-04T19:23 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, бердянск, запорожская область, общество, день народного единства, видео