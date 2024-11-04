https://ria.ru/20241104/berdyansk-1981826920.html
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
День народного единства на форуме "Юг Молодой" - РИА Новости, 04.11.2024
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.
2024-11-04T19:23
2024-11-04T19:23
2024-11-04T19:23
видео
бердянск
запорожская область
общество
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981824467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_acd043d9b563985af3909fe1e52111e4.jpg
На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. В 2023 году он получил статус всероссийского форума.
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981824467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0de52928a3bee6eccc321236e42bf55.jpg
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник. На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. А а в 2023 году он получил статус всероссийского форума.
2024-11-04T19:23
true
PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бердянск, запорожская область, общество, день народного единства, видео
Видео, Бердянск, Запорожская область, Общество, День народного единства
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.
2024-11-04T19:23
true
PT2M56S
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.