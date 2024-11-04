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День народного единства на форуме "Юг Молодой" - РИА Новости, 04.11.2024
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19:23 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/berdyansk-1981826920.html
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
День народного единства на форуме "Юг Молодой" - РИА Новости, 04.11.2024
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.
2024-11-04T19:23
2024-11-04T19:23
видео
бердянск
запорожская область
общество
день народного единства
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На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. В 2023 году он получил статус всероссийского форума.
бердянск
запорожская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник. На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. А а в 2023 году он получил статус всероссийского форума.
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видео, бердянск, запорожская область, общество, день народного единства, видео
Видео, Бердянск, Запорожская область, Общество, День народного единства
День народного единства на форуме "Юг Молодой"
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.
2024-11-04T19:23
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PT2M56S

День народного единства на форуме "Юг Молодой"

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Дзен
На общероссийском образовательном форуме "Юг Молодой" в городе Бердянск Запорожской области отметили государственный праздник.
На форуме собрались 500 молодых людей из 83 регионов страны, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты. Первый молодёжный форум "Юг Молодой" прошел в Бердянске осенью 2022 года. В 2023 году он получил статус всероссийского форума.
 
ВидеоБердянскЗапорожская областьОбществоДень народного единства
 
 
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