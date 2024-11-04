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В кабмине рассказали о сотрудничестве России и Белоруссии
В кабмине рассказали о сотрудничестве России и Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2024
В кабмине рассказали о сотрудничестве России и Белоруссии
Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи, ведется активное сотрудничество по всем сферам двусторонней повестки дня, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:05
2024-11-04T18:05
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи, ведется активное сотрудничество по всем сферам двусторонней повестки дня, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск. Глава российского правительства 5 ноября посетит Минск, Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. "Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность. Активно ведется сотрудничество по всем сферам двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическую, внешнеполитическую, военно-техническую, межрегиональную, межпарламентскую и культурно-гуманитарную", - сообщается в подготовленных аппаратом кабмина РФ справочных материалах к мероприятию. РФ и Белоруссия выступают со схожих или близких позиций по многим международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, отметили в кабмине. Кроме того, Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – почти 9%, сообщили в правительстве РФ. "Активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, расширяются контакты между учреждениями образования, науки, культуры, спорта и общественными организациями России и Белоруссии", - добавили в кабмине РФ.
https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981500756.html
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, оон, обсе, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин, ООН, ОБСЕ, В мире
В кабмине рассказали о сотрудничестве России и Белоруссии
Кабмин: Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи, ведется активное сотрудничество по всем сферам двусторонней повестки дня, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск.
Глава российского правительства 5 ноября посетит Минск, Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.
"Россию и Белоруссию связывают прочные традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность. Активно ведется сотрудничество по всем сферам двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическую, внешнеполитическую, военно-техническую, межрегиональную, межпарламентскую и культурно-гуманитарную", - сообщается в подготовленных аппаратом кабмина РФ справочных материалах к мероприятию.
РФ и Белоруссия выступают со схожих или близких позиций по многим международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН
, ОБСЕ
и других международных организациях, отметили в кабмине. Кроме того, Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – почти 9%, сообщили в правительстве РФ.
"Активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, расширяются контакты между учреждениями образования, науки, культуры, спорта и общественными организациями России и Белоруссии", - добавили в кабмине РФ.