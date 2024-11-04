https://ria.ru/20241104/bapor-1981757888.html
Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР
Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР - РИА Новости, 04.11.2024
Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР
Израиль проинформировал председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:40
2024-11-04T07:40
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Израиль проинформировал председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон. "Мы официально проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с организацией (БАПОР – ред.)", – указал Данон в распространенном миссией Израиля в ООН сообщении. "БАПОР в Газе контролируется ХАМАС. Израиль будет продолжать сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с организациями, которые поощряют терроризм против Израиля", – добавил он. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html
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израиль, оон, бапор, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, ООН, БАПОР, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР
Постпред Израиля в ООН Данон сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР
ООН, 4 ноя – РИА Новости. Израиль проинформировал председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.
"Мы официально проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с организацией (БАПОР – ред.)", – указал Данон в распространенном миссией Израиля в ООН сообщении.
"БАПОР
в Газе контролируется ХАМАС
. Израиль будет продолжать сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с организациями, которые поощряют терроризм против Израиля", – добавил он.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.