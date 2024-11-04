https://ria.ru/20241104/bajden-1981810951.html

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:49

2024-11-04T16:49

2024-11-04T16:49

в мире

молдавия

россия

сша

майя санду

джо байден

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков. "Поздравляю Майю Санду с её историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране", – говорится в заявлении Байдена, распространенном в понедельник. Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз. Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он. На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981800120.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

молдавия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, джо байден, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024