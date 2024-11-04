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Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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16:49 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/bajden-1981810951.html
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:49
2024-11-04T16:49
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков. "Поздравляю Майю Санду с её историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране", – говорится в заявлении Байдена, распространенном в понедельник. Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз. Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он. На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981800120.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, джо байден, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, Джо Байден, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Президент США Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.
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"Поздравляю Майю Санду с её историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране", – говорится в заявлении Байдена, распространенном в понедельник.
Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз.
Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он.
На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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