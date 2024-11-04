https://ria.ru/20241104/avstralija-1981770513.html

Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin

Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin - РИА Новости, 04.11.2024

Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin

Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin, следует из заявления минобороны... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:26

2024-11-04T10:26

2024-11-04T10:26

австралия

lockheed martin

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin, следует из заявления минобороны страны. "Министерство обороны приняло решение прекратить соглашение о закупке у компании Lockheed Martin Australia единой системы спутниковой связи... система не будет отвечать стратегическим приоритетам", - говорится в заявлении. Как отмечается, система спутниковой связи Lockheed Martin, которую Австралия планировала закупить, не учитывает уровень развития космических технологий и характер угроз в космосе.

https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, lockheed martin , в мире