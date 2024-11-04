https://ria.ru/20241104/avstralija-1981770513.html
Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin
Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin - РИА Новости, 04.11.2024
Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin
Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin, следует из заявления минобороны... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:26
2024-11-04T10:26
2024-11-04T10:26
австралия
lockheed martin
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin, следует из заявления минобороны страны. "Министерство обороны приняло решение прекратить соглашение о закупке у компании Lockheed Martin Australia единой системы спутниковой связи... система не будет отвечать стратегическим приоритетам", - говорится в заявлении. Как отмечается, система спутниковой связи Lockheed Martin, которую Австралия планировала закупить, не учитывает уровень развития космических технологий и характер угроз в космосе.
https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, lockheed martin , в мире
Австралия, Lockheed Martin , В мире
Австралия отказалась от закупки системы связи у Lockheed Martin
Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у Lockheed Martin
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin, следует из заявления минобороны страны.
"Министерство обороны приняло решение прекратить соглашение о закупке у компании Lockheed Martin Australia единой системы спутниковой связи... система не будет отвечать стратегическим приоритетам", - говорится в заявлении.
Как отмечается, система спутниковой связи Lockheed Martin, которую Австралия планировала закупить, не учитывает уровень развития космических технологий и характер угроз в космосе.